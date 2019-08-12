На Полтавщине обнаружена «одна из самых весомых находок Европы» скифского периода

На раскопках в с. Бельск Полтавской области археологи нашли золотые украшения, оружие и другие артефакты скифского периода. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации.

По словам заместителя председателя облгосадминистрации Николая Белоконя, самая ценная находка — это золотой головной убор девочки-подростка. Он целый и состоит из трех элементов. Также у головного убора нашли зеркало и фрагменты украшений.

Уникальность захоронения в том, что оно не было разграблено «черными археологами». Как уверяют чиновники, это «одна из самых весомых находок Европы».

Как сообщала «Фраза», летом 2016 года во время раскопок скифского кургана в Бельском городище Полтавской области археологи обнаружили 30 золотых изделий. Это стало это крупнейшей находкой золота скифского периода в Левобережной Украине.