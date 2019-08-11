В сокрушительном ДТП на Полтавщине погибла известная украинская балерина

Страшное ДТП на Полтавщине, которое произошло в субботу, 10 августа, унесло жизнь известной балерины Светланы Исаковой. Как выяснили журналисты «Фразы», ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета возвращалась домой после отпуска в Италии.

Как передают «Факты», пострадавшую балерину экстренно госпитализировали в районную больницу в Решетиловке, однако она скончалась не приходя в сознание.

Родные и близкие Светланы Исаковой пока не объявляли, где состоится церемония прощания с погибшей. Определиться с местом похорон семья балерины надеется до 12 августа.

Как ранее сообщала «Фраза», фатальное «лобовое» столкновение автобуса Setra 317 HDH и микроавтобуса Volkswagen LT 35 произошло приблизительно в 1-00 на 277-м километре автодороги М-03 «Киев ‒ Харьков ‒ Должанский».

В результате ДТП погибло два пассажира микроавтобуса ‒ 44-летний мужчина скончался на месте, а 31-летняя женщина ‒ в больнице.

В аварии также пострадал водитель «немца», которого тяжелыми травмами госпитализировали в Великобагачанскую районную больницу.