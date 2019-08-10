Тысячи киевлян поздравили забавного примата Тони с 45-летием

В Киевском зоопарке «с помпой» отпраздновали 45-летие единственной гориллы в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», поздравить забавную обезьяну пришли почти 5 тысяч киевлян.

Как пишет «Сегодня», горилла Тони родился в 1974 году в Германии, а в 1999-м прибыл в Киевский зоопарк. Несмотря на почтенный возраст — 45 лет — он чувствует себя и выглядит хорошо.

Сообщается, что гости оставили Тони огромное количество вкусных подарков, которые после тщательного ветеринарного контроля передали имениннику.

Кроме того, юннаты «КиевЗоо» вместе с посетителями писали поздравительные открытки, а специалисты зоопарка рассказывали детям про именинника.

Как писала «Фраза», в испанском зоопарке ветеринар вместо гориллы подстрелил переодевшегося в ее костюм смотрителя.

Ранее Киевский зоопарк потерял статус дома для животных.