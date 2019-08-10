На Полтавщине микроавтобус попал в сокрушительное ДТП ‒ есть погибшие

В субботу ночью, 10 августа, на 277-м километре автодороги М-03 «Киев ‒ Харьков ‒ Должанский» произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там «лоб в лоб» столкнулись автобус Setra 317 HDH и микроавтобус Volkswagen LT 35.

Как передает пресс-служба областной полиции, фатальная авария случилась приблизительно в 1-00.

В результате ДТП погибло два пассажира микроавтобуса ‒ 44-летний мужчина и 31-летняя женщина. Водителя «немца» госпитализировали в Великобагачанскую районную больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», под Киевом столкнулись фура и микроавтобус.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине кандидат в депутаты чудом не погибла под колесами автобуса.