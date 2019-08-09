В Киеве цыгане прямо в райотделе жестоко избили полицейских

Киевские цыгане, которых задержали за кражи на Центральном железнодорожном вокзале, избили полицейских, а суд отказался брать их под стражу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества «Киев Оперативный» в социальной сети Facebook.

По словам автора заметки, доставленный в райотдел цыгане сорвали плитку с пола и начали бить правоохранителей, а Соломенский райсуд суд отказался определять им меру пресечения в виде ареста.

«Открыто производство, но суд их даже под стражу не взял. Тупо отпустил дальше грабить. Так, что ‒ вокзальная мафия бессмертна?» ‒ задается вопросом автор, выложивший фото полицейского из полка «Киев» после «нетоварищеской» беседы с цыганами.

Как писала «Фраза», на ж/д вокзале в Киеве задержали членов шайки карманников.

Ранее киевлян и гостей столицы предупредили об орудующей в районе железнодорожного вокзала банде воров-цыган.