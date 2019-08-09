В оккупированном Крыму подняли флаг Украины

Сегодня, 9 августа, утром в оккупированном Россией Крыму в городе Судак местные патриоты подняли в небо флаг Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

По его словам, сине-желтый прапор подняли в знак памяти по четырем погибшими украинскими морпехам, которых 6 августа оккупанты расстреляли под Павлополем.

Ранее «Фраза» сообщала, что 28 июня нынешнего года по случаю Дня Конституции в центре оккупированного Донецка был поднят украинский флаг.