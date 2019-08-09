На КПИ заживо сгорел бомж

Поздно вечером четверга, 8 августа, на КПИ произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в одноэтажной постройке на улице Борщаговская, 139a заживо сгорел бездомный.

Строение находилось прямо в жилом дворе, передает «Информатор».

Приехавшие на место ЧП спасатели обнаружили внутри обгоревший труп – мужчина сгорел заживо.

Местные жители говорят, что в постройке часто ночевали бомжи. Погибшего тут видели неоднократно, он был знаком живущим во дворе людям.

Как писала «Фраза», в Киеве заживо сгорел мужчина.

Ранее на Киевщине страшной смертью погибли двое маленьких детей.