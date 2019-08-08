Американец нашел бутылку с «сердечным приветом» из СССР

Житель американского штата Аляска Тайлер Иванофф нашел на побережье в районе городка Шишмарев бутылку из под шампанского с посланием на русском языке, датированным 20 июня 1969 года. Как выяснили журналисты «Фразы», фотографию находки он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как следует из текста послания, его автор служил во флоте Дальневосточного пароходства на плавбазе Сулак.

«Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», ‒ говорится в письме и предлагается сообщить о находке по адресу «гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу».

Как писала «Фраза», загадочное послание с барахолки указало на огромные каббалистические знаки на одной из баз ВВС США.

Ранее ученые получили таинственное «послание» из космоса.