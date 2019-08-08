На Волыни в ДТП погиб депутат

Сегодня, 8 августа, в Волынской области в поселке Шацк на ул. 50 лет Победы произошло смертельное ДТП. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе областной полиции, в аварии депутат Нововолынского горсовета Виктор Ярема.

Как отметили в ведомстве, произошло все около восьми часов утра. Автомобиль BMW Х5, в котором ехал депутат, слетел в кювет и врезался в дерево, в результате чего на месте погиб 48-летний водитель автомобиля.

Очевидцы аварии говорят, что непосредственно перед аварией автомобиль депутата двигался на большой скорости.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2018 года одиозный депутат от Блока Порошенко попал в серьезное ДТП.