Украинцы и британцы создали… чернобыльскую водку

Украинские и британские специалисты создали необычную водку. Как выяснили журналисты «Фразы», ее изготовили из чернобыльской пшеницы и воды.

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Водка получила название «АТОМИК».

В сообщении говорится, что «команде ученых удалось изготовить экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь с использованием традиционной технологии homemade».

Создатели водки говорят, что в процессе приготовления «атомного» напитка они разводили дистиллированный алкоголь и минеральную воду «из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль». Как хвастаются изобретатели, чернобыльские воды «имеют схожий химический состав с грунтовыми водами французского региона Шампань».

Создатели водки говорят, что «многие отселенные территории уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур». Делать это обещают под радиоэкологическим контролем.

Создатели водки также заявили: «Мы не планируем выращивать зерно в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди».

Новый напиток назвали «высококачественным самогоном», который «имеет не типичный для высокоочищенной водки вкус, а также аромат зерна от наших оригинальных украинских методов дистилляции».

Украинская сторона также сообщает, что будет создано социальное предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которое и должно будет производить водку. При этом 75% прибыли обещают отдавать пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

Как писала «Фраза», украинский режиссер поймал авторов сериала «Чернобыль» на плагиате.

Ранее ученый рассказал об опасности, которая подстерегает всех, кому на момент взрыва на ЧАЭС не исполнилось 18 лет.