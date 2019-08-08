В одном из российских городов из крана полезли черви, но власти заявили, что это нормально

В российском Немане в квартирах людей из водопроводных кранов полезли черви. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом местные жители пишут в социальных сетях.

Люди сообщают, что сначала из крана пошла ржавая вода, а потом вместе с ней «потекли» и червяки.

Интересна реакция властей города. Там нашествие червей из водопровода считают делом нормальным, а людей призывают не паниковать.

В мэрии Немана сообщили, что дело в «устранении утечки» в отдельных районах.

Чиновники заявили: «Отсюда могли появиться подобные явления. Рабочие проведут промывку и хлорирование воды, чтобы устранить последствия протечки труб».

Впрочем, людям от такого ответа вряд ли стало легче.

Как писала «Фраза», ранее пьяная россиянка покусала своих маленьких детей, а суровый российский водитель на ходу остановил КамАЗ.