На популярном украинском курорте случилось смертельное ЧП

На популярном украинском курорте в Запорожской области — в Кирилловке случилось чрезвычайное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там из моря достали тело утонувшего мужчины.

По информации издания РИА Мелитополь, произошло все недалеко от базы отдыха «Бригантина 2».

По словам местных журналистов, это уже третий аналогичный случай на этой базе. При этом они удивлены железным нервам отдыхающих, которые продолжали валяться на пляже рядом струпом.

Ранее «Фраза» сообщала, что 8 июля 2019 года Кирилловке отдыхающие на пляже наткнулись на змею.

В середине июля в Кирилловке в результате несчастного случая погиб ребенок. Мальчик утонул в бассейне надувной горки, установленной на пляже возле одной из баз отдыха.