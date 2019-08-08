На Тернопольщине найден клад с древними польскими монетами

В Тернопольской области на территории мужского римо-католического монастыря во время выполнения земляных работ был обнаружен стеклянный сосуд с монетами. Как выяснили журналисты «Фразы», монеты оказались польскими.

Сосуд был закопан на глубине одного метра на территории двора монастыря отцов бернардинцев в городе Збараж. Все монеты польские и относятся к междувоенному периоду 1923-1939 годов. Также удалось определить их достоинство - от гроша до одного злотого. Вес находки составляет шесть килограммов, передают «Новости Н».

Эксперты установят ценность обнаруженного клада и после проведения научных исследований, монеты пополнят запасники Национального заповедника "Замки Тернопольщины" и будут представлены в экспозициях.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2005 года под Феодосией был найден клад из 136 медных монет времен Боспорского царства, датируемых 250-225 годами до н.э. Монеты, за которые их владелец мог в свое время купить отару овец, нашли на глубине около полуметра завернутыми в ткань, почти истлевшую от времени. Клад, которому 2200 лет, выкупил Феодосийский Музей денег.

Летом 2007 года в лесу на горе Тепе-Оба в районе Феодосии был найден самый большой клад в истории независимой Украины: более 10 тыс. монет времен крымского ханства. Как рассказал директор Феодосийского музея денег Александр Олещук, «клад был найден случайно» в кувшине (в виде чайника), который находился на небольшой глубине в лесу.

В апреле 2017 года ученики черниговской средней школы № 24 случайно обнаружили древний клад со старинными польскими монетами.

В октябре 2018 года в Житомирской области супруги-пенсионеры на собственном огороде нашли самый настоящий клад - 90 чешских серебряных монет XIV-XV века.