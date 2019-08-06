В Запорожской области пьяный коп за рулем автомобиля сбил пешехода

В Запорожской области на центральной улице города Каменка-Днепровская полицейский, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, наехал на женщину-пешехода. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Государственного бюро расследований, ДТП произошло накануне, 5 августа.

Как отметили в ведомстве, потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. В данный момент решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения.

Если вину полицейского докажут, ему грозит ограничение свободы до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2018 года в Сумах полицейское авто врезалось в людей на тротуаре.

Спустя несколько дней снова в Сумах находящийся под следствием полицейский сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка.