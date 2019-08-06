В Австрии решили «перезагрузить»… дом Гитлера

В Австрии решили реконструировать дом, где родился будущий лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Как выяснили журналисты «Фразы», власти города Браунау-ам-Инн уже выкупили здание за 810 тысяч евро.

Как пишет издание Daily Mail, ранее дом принадлежал Герлинде Поммер, которая получила за него немаленькую компенсацию.

Отмечается, что теперь здание ждет реконструкция. Уже объявлен конкурс: архитекторов просят создать проект, который бы «позволил использовать здание в положительном ключе».

В ближайшем будущем дом Адольфа Гитлера ждет ребрендинг.

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