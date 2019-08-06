В Киеве открывается необычная выставка «Самоцветный Дзен»

С 8 июля по 14 августа в ЦСИ «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка художника, архитектора и писателя Николая Волги «Самоцветный Дзен». Как выяснили журналисты «Фразы», на выставке автор представит композиции из природных минералов, художественные, литературные и мультимедийные произведения.

Всю жизнь Николай Волга работает с камнями, изучает их и черпает вдохновение в их красоте. Естественные, живые самоцветы стали для него проводником энергии и силы, ресурсом исцеления, объектом для медитации. Мерцание лучей света на их удивительных гранях подчеркивает гармонию совершенного колористического камертона.

«Редкие энергетические минералы, представленные на выставке, обладают уникальным свойством — переносить человека в пространство гармонии и просветления, исцелять душу и восстанавливать животворные силы», — говорит автор.

Изюминкой самоцветной части выставки является оригинальный Боголикий агат «Купель Господня», который стал прототипом иконы «Вечность», написанной известной художницей Валентиной Чаус.

Отдельного внимания заслуживает литературная выставочная сессия. В ней автор представит книги «Версаль и Козинка» и «Артазбука» (Артабетка). В издания вошли автобиографические и лирические произведения, легенды, самоцветные картины, репродукции полотен художников, которые на рассвете независимости открывали Украину. Поклонники французской, грузинской и украинской культур получат приятные сюрпризы, скрытые в этих книгах — истории преобразования миров, легенды, зарисовки перерождения Киева и Украины.

Посетители выставки смогут также посмотреть фильм-медитацию «Истоки».

Николай Волга — заслуженный деятель искусств Украины, профессор архитектуры. Родился 27 апреля 1939 года. Организатор и участник художественных выставок в Украине и мире.

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Открытие выставки состоится 8 августа в 19:00. Расписание работы галереи: вт — вс 11:00 — 19:00; пн — выходной. Вход свободный.