Под Киевом внезапно выпал снег

Сегодня, 5 августа, в Киевской области выпал снег. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее фото на своей странице в Facebook разместил пользователь Лаврентий Царук.

Он отметил, что это явление он наблюдал около 12 часов дня возле его дачи недалеко от Киева (в направлении Житомира).

«Пару часов возле моей дачи недалеко от Киева выпал снежок. Сначала я планировал шутливый пост, о декабре, санях и т д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальным изменениям климата не закончится», — подписал он фото с аномалией.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине июня в Житомирской области недалеко от Бердичева выпал снег.