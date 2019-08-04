В США последователь Брентона Тарранта убил из «калаша» сразу 20 человек

В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) произошло массовое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», там 21-летний парень по имени Патрик Крузиос открыл стрельбу из АК-47 по посетителям торгового центра Walmart.

Как передает РИА «Новости», жертвами нападения стали 20 человек, еще 26 получили ранения, в том числе двое детей. Самого же стрелка удалось задержать правоохранителям.

Сообщается, что перед атакой на беззащитных людей, злоумышленник опубликовал на своей странице в Twitter «манифест», в котором поддержал теракт, произошедший в мечетях в Новой Зеландии.

В «манифесте» объемом в несколько страниц Крузиос заявил, что своими действиями он защищает свою страну от иностранного «нашествия». Он также подчеркнул, что от наплыва иностранцев страдает культура и экономика США.

На трагедию уже отреагировал президент США Дональд Трамп, назвавший произошедшее «актом трусости».

Как писала «Фраза», новозеландский стрелок был в Украине и пообещал теракты в нашей стране.

Также сообщалось, что в Новой Зеландии прошел молниеносный суд над подозреваемым в массовом убийстве мусульман.