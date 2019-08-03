В Киеве расстреляли посетителей кафе. А все из-за злой собаки

В ночь на 3 августа в Днепровском районе Киеве произошел инцидент со стрельбой. Как выяснили журналисты «Фразы», выстрелы прозвучали в заведении «Пивная Локация», расположенном на проспекте Мира, 13.

Как передает «Информатор», на нетрезвого посетителя кафе внезапно начала лаять собака. Это привело его в бешенство и он начал стрелять из пистолета по троим отдыхающим.

Всего дебошир произвел 6 выстрелов. К счастью, люди остались живы, хотя и получили ранения.

По предварительной информации, у жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела.

Стрелка же на месте происшествия задержали подоспевшие правоохранители. За содеянное ему придется предстать перед судом.

Как писала «Фраза», под Винницей разъяренная «амазонка» стреляла из револьвера и рубила дверь топором.

Ранее в Киеве кавказец устроил стрельбу в ресторане.