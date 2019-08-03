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В Киеве девушка с сумкой выпала из окна многоэтажки

В Киеве девушка с сумкой выпала из окна многоэтажки

В субботу ночью, 3 августа, в Днепровском районе Киева произошел трагический инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на проспекте Павла Тычины, 16 из окна выпала девушка.

Как передает «Информатор», на вид погибшей было не более 30 лет.

По словам правоохранителей, просмотревших записи с камер видеонаблюдения, девушка долго не могла попасть в подъезд многоэтажки.

Через некоторое время ей дверь все же открыли, а приблизительно в 3-30 она упала с высоты. Рядом с телом погибшей полицейские обнаружили ее сумку.

На месте инциента работали медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина выпрыгнул с 10 этажа после того как у него нашли наркотики.

Ранее в Киеве отчаявшийся студент-медик выбросился из окна.

Тэги: Киев, общество, происшествие, столица, Днепровский район Киева, падение, девушка, гибель, окно, многоэтажка, новости Украины

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