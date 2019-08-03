В Киеве девушка с сумкой выпала из окна многоэтажки

В субботу ночью, 3 августа, в Днепровском районе Киева произошел трагический инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на проспекте Павла Тычины, 16 из окна выпала девушка.

Как передает «Информатор», на вид погибшей было не более 30 лет.

По словам правоохранителей, просмотревших записи с камер видеонаблюдения, девушка долго не могла попасть в подъезд многоэтажки.

Через некоторое время ей дверь все же открыли, а приблизительно в 3-30 она упала с высоты. Рядом с телом погибшей полицейские обнаружили ее сумку.

На месте инциента работали медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

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