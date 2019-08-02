Американские лоббисты «слили» Зеленского, который их «не нанимал», ‒ СМИ

Американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала детальный отчет о проделанной работе в пользу Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «Голос Америки».

Согласно документам, представленным в Министерство Юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар $ 60 000 и возмещение расходов на сумму в $ 9 371,80.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине.

Всего за организацию двухдневного визита украинской делегации в Вашингтон и консультативные услуги в апреле ‒ мае 2019 года, Signal Group получила 69 371,80 долларов.

Отмечается, что этими документами опровергается заявление «Зе»-команды о том, что никаких лоббистов для организации поездки в США они не нанимали.

Как писала «Фраза», у Зеленского рассказали о желании распродать землю, госбанки, «Укрзализныцю» и «Укрпочту».

Ранее у Зеленского объяснили, почему новая Верховная Рада еще не скоро приступит к работе.