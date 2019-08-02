На Одесщине Mercedes «прошил» палатку с арбузами ‒ есть жертвы

В пятницу, 2 августа, в Раздельнянском районе Одесской области случилось смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь автомобиль марки Mercedes Benz на огромной скорости врезался в придорожную палатку, где торговали арбузами.

Как передает «Думская», жуткий инцидент произошел приблизительно в 14-00 в районе села Елизаветовка.

Предварительно установлено, что иномарка, двигаясь в сторону Одессы, вылетела на встречную полосу и обочину, где наехала на мужчину и женщину, стоявших возле торговой палатки с арбузами. После этого Mercedes проехал еще 150 метров и остановился в поле.

В результате аварии погибли торговец и покупательница, вышедшая из другой машины.

71-летний водитель «немца» был госпитализирован.

На месте ЧП работали медики и правоохранители. По факту гибели людей начато уголовное производство.

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Ранее в Киеве военные протаранили автомобиль с ребенком.