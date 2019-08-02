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Кличко тонко потроллил «черта» Богдана

Кличко тонко потроллил «черта» Богдана

Киевский городской голова Виталий Кличко «запилил» мем в ответ на просьбу прокомментировать «наезды» руководителя ОП Андрея Богдана. Как выяснили журналисты «Фразы», креативную картинку он прислал в редакцию издания «theБабель».

За основу мема Виталий Кличко взял фотографию, на которой он изображен вместе с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, с которым киевский градоначальник недавно встречался в США.

На изображении Джулиани якобы говорит Кличко: «Щас Трампу позвоню по поводу этого черта...»

Как известно, слово «черт» в украинский политикум запустил президент Владимир Зеленский во время предвыборной поездки в Борисполь.

Как писала «Фраза», Кличко в жесткой форме ответил ближайшему соратнику Зеленского.

Ранее сообщалось, что на Зеленского подают в суд за «беспредел» в Борисполе.

Тэги: общество, Виталий Кличко, Администрация Президента Украины, Президент Украины, мэр Киева, КГГА, мем, тролль, Владимир Зеленский, новости Украины, Андрей Богдан

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