Кличко тонко потроллил «черта» Богдана

Киевский городской голова Виталий Кличко «запилил» мем в ответ на просьбу прокомментировать «наезды» руководителя ОП Андрея Богдана. Как выяснили журналисты «Фразы», креативную картинку он прислал в редакцию издания «theБабель».

За основу мема Виталий Кличко взял фотографию, на которой он изображен вместе с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, с которым киевский градоначальник недавно встречался в США.

На изображении Джулиани якобы говорит Кличко: «Щас Трампу позвоню по поводу этого черта...»

Как известно, слово «черт» в украинский политикум запустил президент Владимир Зеленский во время предвыборной поездки в Борисполь.

Как писала «Фраза», Кличко в жесткой форме ответил ближайшему соратнику Зеленского.

Ранее сообщалось, что на Зеленского подают в суд за «беспредел» в Борисполе.