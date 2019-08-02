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Археологи обнаружили на территории «Софии Киевской» нечто, напоминающее древний дворец

Археологи обнаружили на территории «Софии Киевской» нечто, напоминающее древний дворец

Археологи обнаружили на территории Национального заповедника «София Киевская» сооружение времен Киевской Руси. Как выяснили журналисты «Фразы», уникальный археологический объект возле древней Софии ученые раскопали еще в конце июня, но тогда они решили, что наткнулись на остатки Софийских ворот с надвратной церковью.

Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на археолога Тимура Бобровского, спустя месяц детальных исследований оказалось, что «обнаруженные стены сооружения по своей конструкции намного сложнее, нежели въездные ворота, ведь здесь были помпезные арки и колонны». Здание имеет намного большую площадь, чем мы предполагали. Возможно, это дворец«, — рассказал он.

На данный момент ученым уже удалось установить дату постройки здания — это конец XII века. «Судя по найденным на плинфе клеймах в виде геометрических фигур и пятиконечной звезды, можно уверенно сказать, что сооружение построила артель черниговских зодчих», — добавил Бобровский, уточнив, что пятиконечная звезда — это языческий символ древних славян.

При этом, как установили исследователи, сооружение пытались реконструировать в XVII веке, но по неизвестным причинам спустя столетие его разобрали.

Во время раскопок археологи нашли много артефактов: обломки керамики, стекла и монеты более поздних времен. Найденные стекла от времени покрылись коричневой патиной, а предназначались они для оконных рам, которые в те времена были круглые. А вот разноцветные браслеты стали для ученых открытием.

«На территориях храмов мы такие браслеты не находим, так как духовенство их не носило. Если окажется, что здание имело светское предназначение, станет ясно, откуда они здесь появились — их могли носить жильцы дворца», — заключил Бобровский, добавив, что изучение фундаментов должны закончить этой осенью, а обнаруженные находки будут храниться в заповеднике.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2015 года в историческом центре Киева на Почтовой площади, где велись строительные работы по возведению нового торгового центра, археологи нашли целую улицу времен Киевской Руси XI — XII веков — основание сруба и частокол возле городских усадеб.

Летом 2018 года в ходе раскопок на территории Митрополичьего сада Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника археологи обнаружили уникальную оборонительную стену Киево-Печерского монастыря XII в.

В апреле 2019 года архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии Национальной академии наук Украины в ходе охранно-спасательных исследований на улице Щекавицкой в Киеве обнаружила улицу XVII-XVIII вв.

Тэги: Киев, археология, наука, дворец, раскопки, София Киевская, новости Украины

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