ДТП в Киеве: погиб известный диджей

В четверг, 1 августа, в Киеве погиб известный диджей Mixmixmaster Gabber (Александр Лисогор). Как выяснили журналисты «Фразы», он разбился в аварии недалеко от станции метро «Святошино».

В социальных сетях его друзья пишут, что музыкант ехал на мотоцикле по проспекту Победы, когда его «подрезал автомобиль». После этого его тело переехала машина.

Мужчина получил переломы груди и таза, ушиб сердца, в легких появилась кровь.

Его экстренно госпитализировали, но он скончался в реанимации.

Прощание с музыкантом пройдет сегодня на улице Оранжерейной. Похоронят его в родной Звенигородке (Черкасская область).

Как писала «Фраза», скончался участник трех Олимпиад Роман Вирастюк.