Богдан адресовал Зеленскому «доставляющий» документ ‒ фото

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «НВ», в распоряжении которого оказалась фото документа.

Как следует из заявления Андрея Богдана, он просит главу государства уволить его по собственному желанию с момента… желания.

Какую резолюцию оставит Владимир Зеленский на подобном «документе» ‒ остается только догадываться.

Сам же Богдан отказался комментировать изданию данную информацию.

Как писала «Фраза», известный журналист в матерной форме «наехал» на Зеленского из-за Богдана.

Ранее Кличко в жесткой форме ответил ближайшему соратнику Зеленского.