В Киеве полицейский умер прямо за рулем служебного автомобиля

В Киеве сегодня произошло ДТП с участием сотрудника полиции охраны. Как выяснили журналисты «Фразы», его служебный автомобиль Renault врезался в дерево на улице Тарасовской.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на очевидцев, мужчине стало плохо во время движения, и он съехал с дороги, успев избежать столкновения с другой машиной и наезда на пешеходов. При этом автомобиль оставался заведенным, а мужчину за рулем трясло от судорог.

Прибывшие на место происшествия патрульные выбили окно в Renault, открыли и заглушили двигатель. В свою очередь прибывшие на место медики попытались спасти потерпевшего, однако он в итоге скончался.

По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.

По данным правоохранителей, погибшим оказался сотрудник госохраны. Ему было около 50 лет.

Как сообщала «Фраза», 13 июля 2016 года автомобиль патрульной полиции Toyota Prius вылетел с проезжей части и врезался в дерево. По данным очевидцев, водитель уснул за рулем.