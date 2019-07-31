Под Жмеринкой на ходу загорелась электричка

На железнодорожном перегоне в Винницкой области вспыхнул один из вагонов электрички «Казатин-Жмеринка». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

В частности, как сообщается, 31 августа вблизи села Тартак Жмеринского района загорелся хвостовой вагон электрички. К счастью., пассажиров внутри вагона не было.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе «Укрзализныци», машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и провели эвакуацию. Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал.

После ликвидации пожара поезд продолжил движение. Однако из-за происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Время опоздания составило чуть больше часа.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2010 года на железнодорожной станции Ровно горел пригородный дизель-поезд сообщением Удрицк-Здолбунов. Как сообщила дежурная по железнодорожному вокзалу станции Ровно Светлана Авраменко, загорелась резина в межвагонном пространстве, скорее всего, из-за брошенного туда непогашенного окурка.

В июле 2015 года в Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда сообщением «Киев-Николаев».

В августе 2016 года в Черкассах произошел пожар в одном из пассажирских вагонов дизель-поезда, который шел по маршруту «ст. Гребенка — ст. им. Т.Г. Шевченко». Во время пожара в вагонах дизель-поезда находилось около 100 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

26 августа 2017 года три пассажирских поезда загорелись в процессе движения за три дня в разных частях Украины.