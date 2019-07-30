Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)

В Ирпене двое мужчин, работавших на стройке, убили одного из своих коллег. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, об исчезновении строителя Евгения из Житомирской области правоохранителям заявили родственники. Во время оперативно-розыскных мероприятий подозрения по этому поводу пали на прораба и еще одного рабочего.

Отвечая на конкретные вопросы о судьбе парня его коллеги начали путаться в показаниях. Впоследствии они признались, что убили парня за кражу $600. Для сокрытия преступления тело жертвы вывезли в лесополосу, подожгли и закопали в земле.

После этого прораб нашел у себя $600, в краже которых обвинил мужчину.

Как сообщала «Фраза», 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева у ворот церкви на улице Багговутовской был обнаружен окровавленный труп мужчины. Им оказался главный консультант Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины.