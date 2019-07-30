Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)

Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)

В Ирпене двое мужчин, работавших на стройке, убили одного из своих коллег. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, об исчезновении строителя Евгения из Житомирской области правоохранителям заявили родственники. Во время оперативно-розыскных мероприятий подозрения по этому поводу пали на прораба и еще одного рабочего.

Отвечая на конкретные вопросы о судьбе парня его коллеги начали путаться в показаниях. Впоследствии они признались, что убили парня за кражу $600. Для сокрытия преступления тело жертвы вывезли в лесополосу, подожгли и закопали в земле.

После этого прораб нашел у себя $600, в краже которых обвинил мужчину.

Как сообщала «Фраза», 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева у ворот церкви на улице Багговутовской был обнаружен окровавленный труп мужчины. Им оказался главный консультант Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины.

Тэги: убийство, стройка, Ирпень, криминал, Киевская область, Национальная полиция Украины, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.07.19 09:05

Невеселые хроники опасного путешествия в зону ООС. Часть 3

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
30.07.19 08:48

Есть ли жизнь у киевского трамвая?

Автор: Олег Васильев

Дайджест

Красный свет для Зеленского: скандальный компаньон Януковича рвётся в ДФС
30.07.19 09:17

Красный свет для Зеленского: скандальный компаньон Януковича рвётся в ДФС

Автор: POLITOTA.com.ua

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

ОАЭ и Германия: СМИ выясняют, куда улетела семья Порошенко

ОАЭ и Германия: СМИ выясняют, куда улетела семья Порошенко
30.07.19 07:04
4183
Последние новости
30.07.19 12:21

Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)
30.07.19 12:04

Стало известно, какой будет погода в последний день июля
30.07.19 11:44

На популярном курорте в Запорожской области развелась опасная зараза
30.07.19 11:43

В Киеве подрезали любителя азартных игр
30.07.19 11:34

Строитель финансовых пирамид: СМИ рассказали о владельце завода минеральных вод Никифорове
30.07.19 10:34

В Киеве прямо посреди улиц начали устанавливать кнопки вызова полиции
30.07.19 10:26

На окраине Киева подстрелили девушку
Фото и Видео
Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)
Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)
Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)
Двое строителей под Киевом жестоко убили своего коллегу из-за $600 (18+)
В Киеве водитель грузовика умер прямо за рулем – машина влетела в забор
В Киеве водитель грузовика умер прямо за рулем – машина влетела в забор
В Пакистане самолет рухнул на жилые кварталы – погибли люди
В Пакистане самолет рухнул на жилые кварталы – погибли люди
В Киев пришла «Большая вода». Появились фото и видео последствий стихии
В Киев пришла «Большая вода». Появились фото и видео последствий стихии
Стеклянный мост Кличко продолжает трескаться
Стеклянный мост Кличко продолжает трескаться
Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)
Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)
Умерла самая умная собака в мире, «знавшая» более тысячи слов
Умерла самая умная собака в мире, «знавшая» более тысячи слов
В Индии родился… ребенок-русалка (18+)
В Индии родился… ребенок-русалка (18+)
В Днепре эпично горел трамвай
В Днепре эпично горел трамвай
«Была возможность снять»: «слуги народа» проходят интенсивное обучение в самом дорогом отеле Трускавца
«Была возможность снять»: «слуги народа» проходят интенсивное обучение в самом дорогом отеле Трускавца
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.