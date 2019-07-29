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«Была возможность снять»: «слуги народа» проходят интенсивное обучение в самом дорогом отеле Трускавца

«Была возможность снять»: «слуги народа» проходят интенсивное обучение в самом дорогом отеле Трускавца

Избранные народные депутаты от партии «Слуга народа» в данный момент проходят обучение в одном из самых дорогих отелей Трускавца. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о так называемой «Школе депутатов» от Киевской школы экономики.

Как сообщает ВВС на своей странице в Facebook со ссылкой на почетного президента КШЭ Тимофея Милованова, курсы для нардепов будут проходить в «жестком формате» с 8:30 до 21:30. «Это реально жесть. Посмотрим, выдержит ли и кто», — рассказал он.

Позже агентство опубликовало фото «одной из вещей, которую сейчас обсуждают» будущие депутаты. На нем можно видеть слайд, объясняющий понятие «чрезмерного оптимизма».

Член будущей фракции «Слуги народа» и команды Зеленского, ответственная за гендерное равенство, Марина Бардина на своей странице в Facebook опубликовала фото, на котором видно, как проходят занятия. На нем видно, как народные избранники, разделенные на группы, что-то обсуждают за круглыми столами.

«Обучение будущих депутатов и депутаток — полезная практика, чтобы сформулировать наши знания в ряде сфер, где не все являются экспертами, но после будут иметь необходимое понимание и навыки», — написала Бардина, добавив, что очень любит учиться.

Между тем, как сообщает Лига.net, в пятизвездочном отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце собрались 246 человек, избранных по списку и в округах от партии «Слуга народа». Участники тренинга разделены на 30 групп в среднем по 8 человек. Им будут помогать 12 модераторов. По задумке авторов тренинга, эти группы должны стать прообразом парламентских комитетов. Будущие депутаты сами выбирали кто где хочет работать.

В ходе одного учебного дня предусмотрены три маленьких перерыва и время на завтрак, обед и ужин.

В ходе интенсива участникам будут выставляться оценки, однако, на что они будут влиять, неизвестно.

Отметим, что «Риксос Прикарпатье» является самой дорогой гостиницей курорта в Трускавце. На данный момент здесь в самом разгаре высокий сезон, так что цены на номера стартуют от 3500 грн за сутки проживания.

Как заявил в комментарии LB.UA лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, объясняя столь не дешевый выбор отеля с учетом количества участников, «сняли то, что у нас была возможность снять». «Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей», — объяснил Разумков.

Как сообщала «Фраза», по результатам обработки 100% протоколов на выборах Верховной Рады Украины IX созыва по одномандатному округу, уверенно победила партия «Слуга народа», набрав 43,16% голосов украинцев. Кроме того, представители партии одержали победу в 130 мажоритарных округах. Таким образом, фракция этой политической силы в будущем парламенте составит 254 человека.

Дата начала работы новой ВРУ пока не определена.

Тэги: Верховная Рада Украины, СМИ, политика, Трускавец, народный депутат Украины, курьезы, новости Украины, Слуга народа, Дмитрий Разумков

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