В Индии родился… ребенок-русалка (18+)

В индийском Лакхимпур-Кхери 22-летняя девушка родила ребенка-русалку. Как выяснили журналисты «Фразы», малыш с сиреномелией скончался через несколько часов.

Как пишут местные СМИ, врачи даже не сумели установить, мальчик это или девочка.

Примечательно, что сами роды прошли без осложнений, но малыш появился на свет со сросшимися ногами. Практически все дети с таким диагнозом, который называют «синдром русалки», умирают в первые минуты после рождения.

Медики хотели отправить ребенка в более крупный госпиталь, но не успели, так как малыш был слишком слаб.

Как писала «Фраза», китайские ученые додумались скрестить обезьяну с человеком.