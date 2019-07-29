Мужчина в черном хладнокровно расстрелял парня в спортивной футболке на одной из улиц Харькова

В ночь на понедельник, 29 июля, в Харькове мужчина, одетый в черное, застрелил человека на одной из улиц Харькова. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества «ХС Харьков» в Facebook.

В частности, как сообщается, труп парня в спортивной футболке и шортах с огнестрельным ранением был найден на ул. Молочной. По словам очевидцев, нападающий был один, это мужчина, одетый во все черное. В частности, в толстовку.

Очевидцы также опубилковали фото (18+).

Как сообщала «Фраза», 27 июля 2019 года в Киеве на Русановке в результате ссоры ножом тяжело были ранены двое местных жителей.