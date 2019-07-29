Зеленский лично понаблюдал за победой «Динамо» в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский решил сходить на футбол. Как выяснили журналисты «Фразы», он посетил поединок Суперкубка страны, в котором сошлись киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Как известно, в воскресенье, 28 июля, в Одессе динамовцы одержали яркую победу, отыгравшись в конце встречи – 2:1.

Владимир Зеленский наблюдал за игрой с трибуны в компании главы Офиса президента Андрея Богдана.

Он попал в кадры прямой трансляции матча.

Как писала «Фраза», определился обладатель Суперкубка Украины по футболу.