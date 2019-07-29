В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские военно-транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ

В Ливии в результате ракетного удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, были уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на Telegram-канал «Галлифрейские технологии».

По данным СМИ, украинские грузовые воздушные суда были зафрахтованы ОАЭ и перевозили в Ливию из Турции запрещенное оружие. Также в опубликованной на канале новости сказано, что командир одного экипажа погиб, а судьба остальных пилотов пока неизвестна.

В свою очередь, мелитопольский портал РИА «Мелитополь» сообщает, что в результате инцидента погиб летчик из Мелитополя, работавший по контракту.

По информации блогера diana-mihailova, в Ливии погиб один из самых опытных летчиков 25-й Гвардейской Московской авиационной бригады транспортной авиации, базирующейся в Мелитополе (в/ч А3840), ‒ Владимир Бухальский, некогда служивший заместителем командира авиабригады.

Он прошел не одну горячую точку, принимал участие во многих операциях «Северный сокол». В 2011 году он был командиром экипажа самолета, который вывозил украинцев с Ливии с началом массовых беспорядков.

В августе 2012 г.экипаж под командованием подполковника Владимира Бухальского вылетел в Дамаск для эвакуации украинцев из Сирии.

Он закончил Тамбовское высшее авиационное училище в 1992 г. Служил в Запорожье, где у него и сейчас живут родители. В 1998 г. перевелся в Мелитополь.

Как писала «Фраза», по уровню терроризма Украина приблизилась к Сомали и Ливии.

Ранее сообщалось, что Россия нацелилась на ливийскую нефть.