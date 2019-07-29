Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские военно-транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ

В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские военно-транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ

В Ливии в результате ракетного удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, были уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на Telegram-канал «Галлифрейские технологии».

По данным СМИ, украинские грузовые воздушные суда были зафрахтованы ОАЭ и перевозили в Ливию из Турции запрещенное оружие. Также в опубликованной на канале новости сказано, что командир одного экипажа погиб, а судьба остальных пилотов пока неизвестна.

В свою очередь, мелитопольский портал РИА «Мелитополь» сообщает, что в результате инцидента погиб летчик из Мелитополя, работавший по контракту.

По информации блогера diana-mihailova, в Ливии погиб один из самых опытных летчиков 25-й Гвардейской Московской авиационной бригады транспортной авиации, базирующейся в Мелитополе (в/ч А3840), ‒ Владимир Бухальский, некогда служивший заместителем командира авиабригады.

Он прошел не одну горячую точку, принимал участие во многих операциях «Северный сокол». В 2011 году он был командиром экипажа самолета, который вывозил украинцев с Ливии с началом массовых беспорядков.

В августе 2012 г.экипаж под командованием подполковника Владимира Бухальского вылетел в Дамаск для эвакуации украинцев из Сирии.

Он закончил Тамбовское высшее авиационное училище в 1992 г. Служил в Запорожье, где у него и сейчас живут родители. В 1998 г. перевелся в Мелитополь.

Как писала «Фраза», по уровню терроризма Украина приблизилась к Сомали и Ливии.

Ранее сообщалось, что Россия нацелилась на ливийскую нефть.

Тэги: общество, самолет, мир, Ливия, гибель, пилот, Мелитополь, ракетный удар, гражданская война, ИЛ-76, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.07.19 09:47

Новинки художественной литературы: Пастернак на лесоповале, Сурков о войне на Донбассе и приключения русских готов

Автор: Игорь Бондарь-Терещенко

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
23.07.19 14:15

Они сделали всех

Автор: Валентин Бушанский

Дайджест

Зарплата выше президентской, квартира и 30 помощников: что получат украинские нардепы
26.07.19 12:35

Зарплата выше президентской, квартира и 30 помощников: что получат украинские нардепы

Автор: Александр Литвин, «Обозреватель»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу

Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу
28.07.19 22:59
658
Последние новости
28.07.19 22:59

Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу
28.07.19 20:23

Блогер Шарий сделал важное заявление по поводу своего политического будущего
28.07.19 19:09

Главные новости за 27-28 июля 2019 года
28.07.19 17:06

Генерал-беспредельщик Глуховеря прокомментировал скандальное видео с задержанием патрульных копов
28.07.19 15:22

Почти полтысячи журналистов со всего мира освещали Всеукраинский крестный ход УПЦ
28.07.19 15:02

В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские военно-транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ
28.07.19 14:23

В УПЦ прославили трех ректоров Киевской духовной академии
Фото и Видео
В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские военно-транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ
В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские военно-транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ
В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские военно-транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ
В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские военно-транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ
Десятки тысяч верующих со всей Украины поклонились за ночь святыням УПЦ в Киево-Печерской Лавре
Десятки тысяч верующих со всей Украины поклонились за ночь святыням УПЦ в Киево-Печерской Лавре
На Житомирщине в лесу нашли тело зверски убитого «врага» Пашинского, ‒ СМИ
На Житомирщине в лесу нашли тело зверски убитого «врага» Пашинского, ‒ СМИ
В Киеве пьяный ветеран АТО напал с ножом на людей
В Киеве пьяный ветеран АТО напал с ножом на людей
Пранкеры от имени Зеленского позвонили днепропетровскому генералу-беспредельщику
Пранкеры от имени Зеленского позвонили днепропетровскому генералу-беспредельщику
В США студент откопал череп динозавра, которому 65 миллионов лет
В США студент откопал череп динозавра, которому 65 миллионов лет
Зеленский буквально онемел от беспредела днепропетровского генерала
Зеленский буквально онемел от беспредела днепропетровского генерала
В полиции озвучили подробности грандиозной «зачистки» на Киевщине
В полиции озвучили подробности грандиозной «зачистки» на Киевщине
Появилось видео, как в Харькове патрульные копы сбили людей прямо на пешеходном переходе
Появилось видео, как в Харькове патрульные копы сбили людей прямо на пешеходном переходе
В Киеве пьяный прокурор сбежал от полиции через заросли кустов
В Киеве пьяный прокурор сбежал от полиции через заросли кустов
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.