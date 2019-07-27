В США студент откопал череп динозавра, которому 65 миллионов лет

В американском штате Северная Дакота обнаружена часть черепа динозавра ‒ трицератопса ‒ возрастом 65 млн лет. Как выяснили журналисты «Фразы», сенсационную находку сделал студент 5-го курса факультета биологии Калифорнийского университета Харрисон Дюран.

Как передает «Страна» со ссылкой на CNN, на одной из конференций по биотехнологиям студент познакомился с Майклом Кьеландом ‒ профессором биологии из Государственного университета Мейвилл, также увлекающимся динозаврами.

В июне этого года друзья отправились в двухнедельную палеонтологическую экспедицию.

«Я не могу выразить свое восхищение в тот момент, когда мы обнаружили череп. Я с детства был одержим динозаврами», ‒ так прокомментировал находку счастливый студент.

В ближайшее время Харрисон Дюран планирует вернуться в Северную Дакоту, чтобы помочь профессору в дальнейших исследованиях ископаемого животного. Они также собираются сделать слепок черепа, который студент продемонстрирует в своем университете в Калифорнии.

Как известно, трицератопсы обитали на территории Северной Америки в меловой период ‒ около 65 млн лет назад. Отличительной особенностью этих травоядных было наличие трех рогов.

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