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В полиции озвучили подробности грандиозной «зачистки» на Киевщине

В полиции озвучили подробности грандиозной «зачистки» на Киевщине

В полиции Киевской области рассказали подробности масштабной операции в городе Белая Церковь, во ходе которой силовики одновременно проводят более 50 обысков. Как выяснили журналисты «Фразы», правоохранители решили ликвидировать сразу три преступные группировки, которые «не давали житья» местным предпринимателям.

Как передает пресс-служба полиции области, злоумышленники занимались «давлением на бизнес», которое проявлялось в вымогательстве и избиении людей.

На местах проведения обысков работают следователи, оперативники, а также спецназовцы, которые обеспечивают «силовую поддержку» в случае оказания сопротивления.

По словам спикера областного главка Николая Жуковича, к настоящему моменту задержано уже около 10 подозреваемых.

После окончания операции руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов проведет пресс-конференцию, на которой расскажет ее детали. Ожидается, что это случится в понедельник, 29 июля.

Как писала «Фраза», в Николаеве третий день продолжаются обыски. На этот раз добрались до учебных заведений.

Ранее сообщалось, что ГПУ проводит масштабные обыски в Николаеве в связи с крупными растратами.

Тэги: общество, обыск, криминал, Киевская область, преступная группировка, Белая Церковь, обыски, спецоперация, новости Украины

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