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Во Франции найдена кость гигантского существа, которое жило около 140 млн лет назад

Во Франции найдена кость гигантского существа, которое жило около 140 млн лет назад

Во Франции в муниципалитете Анжак-Шарант ученые обнаружили бедренную кость неизвестного динозавра весом около 508 килограммов и размером с человека. Как выяснили журналисты «Фразы», не исключено, что при жизни существо было высотой более 30 метров.

«Мы можем увидеть место, к которым крепились мышцы и сухожилия. Не часто удается найти столь крупный фрагмент, который может развалиться на куски под своим весом», — рассказал палеонтолог из Парижского исторического музея Рено Аллан, сообщает «Сегодня».

По словам специалистов, размер и вес найденных останков сопоставимы с динозавром вида Патаготитан. Однако точную принадлежность кости пока еще предстоит выяснять. Предполагается, что это животное обитало на планете порядка 140 миллионов лет назад.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2019 года ученые из международной экспедиции обнаружили на Филиппинах странные останки, которые принадлежат трем людям «неизвестного вида человека».

Тэги: общество, мир, палеонтология, наука, Франция, раскопки, динозавр

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