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В Южной Америке ученые наткнулись на следы неизвестной ранее цивилизации

В Южной Америке ученые наткнулись на следы неизвестной ранее цивилизации

В Эквадоре международная группа археологов обнаружила осколки керамических сосудов неизвестной древней цивилизации. Как выяснили журналисты «Фразы», артефакты датируются 4640-4460 годами до нашей эры.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на портал phys.org, осколки посуды обнаружили на глубине 75-100 сантиметров во время раскопок на археологической площадке Real Alto.

Отмечается, что декоративная композиция и техника создания изображений на артефактах отличается от единственной известной древней цивилизации, живущей на этой территории ‒ Вальдивии.

В свою очередь, обнаруженные фрагменты посуды соотносятся с другими артефактами из этой же площадки, найденными еще в 70-80-х годах прошлого столетия. Они также остаются не приписанными к какой-либо известной культуре.

Как писала «Фраза», в центре Чернигова археологи откопали нечто очень древнее.

Ранее в Египте археологи обнаружили саркофаг с уникальными артефактами.

Тэги: ученые, общество, мир, археология, наука, артефакт, археолог, посуда, Эквадор, находка, Южная Америка, археологи

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