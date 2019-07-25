Охота на «героев парковки» в Киеве набирает обороты

В Киеве все активнее работают эвакуаторы, которые вывозят на штрафную стоянку множество автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал блогер Влад Антонов.

«В Киеве продолжают пачками эвакуировать автомобили, припаркованные на полосах общественного транспорта. Представляю лица жлобов, приходящих к машине, а ее нет, а чтобы забрать еще надо кучу бабла отбашлять», — написал Антонов.

В свою очередь начальник «Инспекции по парковкам» Дмитрий Рахматуллин рекомендует водителям, которым выписали штраф, оплачивать его как можно раньше, чтобы сэкономить.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле минувшего года мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, сколько будет стоить неправильная парковка в Киеве.

В ноябре 2018 года стало известно, как изменятся правила парковки в Киеве.