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В харьковском «реабилитационном центре» зависимых людей «лечили» с помощью издевательств и насилия

В харьковском «реабилитационном центре» зависимых людей «лечили» с помощью издевательств и насилия

Харьковская местная прокуратура № 5 совместно с работниками Слободского отдела полиции ГУНП в области пресекла деятельность незаконного реабилитационного центра для алко- и наркозависимых, который функционировал на территории района. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По словам руководителя местной прокуратуры Владимира Калюги, накануне, 24 июля, в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного лишения свободы, или похищение людей на территории заведения был проведен санкционированный судом обыск, в ходе которого установлено 19 граждан в возрасте от 27 до 65 лет. Все они принудительно находились в реабилитационном центре якобы с целью лечения.

По словам удерживаемых там людей, их вылавливали на улицах или забирали из дома и привозили в этот центр против их воли. Там их заставляли подписывать договор о якобы добровольном проживании в учреждении, отбирали документы, телефоны и личные вещи. А чтобы «пациенты» не убежали, за ними постоянно следили, а окна дома обустроили металлическими решетками.

Среди жителей центра были не только украинцы, но и иностранцы. Были даже мусульмане, которых «лечили» христианскими молитвами и заставляли против воли читать Библию.

Еще одним методом «лечения» алкогольной и наркотической зависимости стали издевательства и физическое насилие.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Также устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к совершению данного преступления.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце января 2019 года в Харькове разоблачили организацию, которая позиционировала себя как реабилитационный центр, где силой удерживали и пытали «пациентов».

Напомним также, что в октябре 2016 года в Винницкой области правоохранители разоблачили фермерское хозяйство, где незаконно удерживали 103 бездомных, заставляя их заниматься непосильным трудом.

Злоумышленники обманом привлекали к сезонным сельскохозяйственным работам в яблоневых садах бездомных из Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Запорожской областей, сообщает сайт СБУ.

Им обещали три-четыре тысячи гривен зарплаты ежемесячно, однако деньги не платили, зато отбирали документы, запрещали выходить за территорию хозяйства, заставляли работать по 14−16 часов в сутки, запугивали и били за непокорность.

Мужчин и женщин содержали вместе, полуголодными, на «баланде». Любая медицинская помощь отсутствовала.

В конце марта 2017 года в Черниговской области преступная группа незаконно удерживала в заложниках и пытала более 200 человек, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости.

В конце июля 2017 года в СМИ попала информация об украинце, который отправившись на заработки в Азербайджан, попал в рабство на 17 лет. При его освобождении полицией мужчина не мог разговаривать и был не в состоянии адекватно воспринимать действительность.

В августе 2017 года стало известно, что в одном из сел под Киевом супруги 16 лет держали в рабстве свою знакомую.

В середине июня 2018 года в Одесской области освободили три десятка трудовых рабов.

В сентябре 2018 года в Ивано-Франковской области в городе Коломыя была разоблачена преступная группировка, которая на протяжении двух лет держала в рабстве 32 человека.

Аналитики The Global Slavery Index привели данные о современном рабстве в мире. По состоянию на середину июля 2018 года Украина занимала в рейтинге 49-е место из 167 стран.

Тэги: общество, Харьков, прокуратура, насилие, реабилитация, издевательство, новости Украины

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