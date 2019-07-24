«По выгодной цене»: в Сети распродают 2-килограммовые бюсты Зеленского

На популярном интернет-ресурсе бесплатных объявлений появились предложения о покупке гипсового бюста президента Украины Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», за свой «сувенир» автор просит 2 тыс. гривен.

Как сообщается в объявлении, вес бюста составляет 2,5 кг, высота — 23 сантиметра. Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах : мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый.

Кроме того, есть возможность сделать любого другого цвета по желанию.

«Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер», — убеждены авторы, подчеркивая, что «официальные продажи» бюстов стартуют в четверг, 25 июля.

Как сообщала «Фраза», в мае 2019 года украинцы начали активно продавать через сетевые торговые площадки разные вещи, связанные с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, автографы и собрание сценариев.