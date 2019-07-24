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В России почти дотла сгорел детский лагерь. Погибли 4 ребенка

В России почти дотла сгорел детский лагерь. Погибли 4 ребенка

Во вторник, 23 июля, в Хабаровском крае России произошел масштабный пожар в детском палаточном лагере. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате пожара погибли четыре ребенка — три девочки и один мальчик.

Одна девочка погибла на месте трагедии, еще трое детей умерли в реанимации. Всего при пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, сообщает ВВС.

Отмечается, что пожар произошел в 2.31 по местному времени в туркомплексе «Холдоми» в Солнечном районе. В лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Всего на территории лагеря было 26 палаток, 20 из них сгорели полностью.

В данный момент работа туристического комплекса «Холдоми» приостановлена. Детей родственники забрали домой.

Как сообщала «Фраза», в результате пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе в ночь на 16 сентября 2017 года погибли две девочки. Позже стало известно о нахождении останков третьего человека, однако кому они принадлежат официально так и не было сообщено.

Лишь 22 сентября было официально объявлено о гибели троих девочек. Все останки были идентифицированы.

Всего на момент возгорания в корпусе находились 42 ребенка. Как сообщили местные СМИ, несмотря на то, что на территории детского лагеря был и гидрант, и пожарный водоем, воды для тушения в них не оказалось. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского, что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-премьер-министр—министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) сообщили, что детскому лагерю «Виктория» в июне были даны определенные предписания по обеспечению мер безопасности, в том числе противопожарных мер.

По данным СМИ, Управление капитального строительства Одесского городского совета летом 2016 года освоило 11,08 млн. грн. на дополнительных работах по реконструкции детского лагеря «Виктория», среди которых в том числе были работы и по установке автоматической пожарной сигнализации.

Лагерь «Виктория» — муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т. ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.

Тэги: пожар, общество, трагедия, Россия, мир, детский лагерь

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