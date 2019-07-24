На округе у брата Медведчука, который пролетел мимо Рады, пересчитывают голоса

Окружная избирательная комиссия № 105 в Луганской области, где на внеочередных выборах в парламент баллотировался брат одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктора Медведчука Сергей, проводит пересчет голосов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в Новоайдарский отдел полиции обратился член окружной избирательной комиссии № 105 (г. Счастье), который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК.

Заявитель сообщил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета ста процентов голосов на всех 6-ти избирательных участках, расположенных на избирательном округе № 105 и установлены результаты выборов. При этом, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась. В итоге сейчас комиссия проводит пересчет голосов.

Вблизи окружной избирательной комиссии находится усиленная охрана общественного порядка — задействованы 45 полицейских.

Отметим, что, по информации ЦИК, после подсчета 100% голосов Медведчук получил 31,70% голосов, а победила кандидат от партии «Оппозиционный блок» Виктория Гриб — 39,58%.

Ранее «Фраза» сообщала, что президентская партия «Слуга народа» продолжает увеличивать отрыв от конкурентов на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.