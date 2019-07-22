В сеть попало фото шпаргалки для Metallica, исполнившей песню Цоя «Группа крови»

В сеть попало фото шпаргалки, которую использовала группа Metallica для исполнения песни Виктора Цоя «Группа крови» во время выступления в Москве. Как выяснили журналисты «Фразы», «секретным» снимком с фанами поделилось концертное агентство Sav Entertainment в своем Instagram.

Как видно на фотографии, русский текст песни записали на шпаргалке латинским буквами, чтобы музыканты могли его прочитать.

Текст также был разбит на слоги и сопровожден пометками о том, как правильно исполнять популярную композицию.

Как писала «Фраза», Metallica призналась в любви к Джастину Биберу.

Ранее в сети появилось видео, как гитарист культовой группы Metallica упал на сцене прямо во время концерта.