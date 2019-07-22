На Днепропетровщине престарелый извращенец неестественным путем изнасиловал приемную внучку

В Днепропетровской области неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку естественным и неестественным путем. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, 28-летняя мама девочек (2006 и 2015 г.р.), жительница Днепропетровской области, перед отъездом на круглосуточную работу оставила их на бабушку и неродного деда. Однако в ночь на 21 июля старик изнасиловал старшую дочь женщины, о чем сама пострадавшая призналась по приезду мамы с работы.

Аброськин добавил, что престарелый извращенец фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Установлено, что ранее он уже неоднократно был осужден за изнасилование.

Ранее «Фраза» сообщала, что жители села под Киевом сдали в полицию алкоголика, совращавшего малолетних девочек.

Ранее под Киевом был задержан педофил, который пытался изнасиловать девочку на глазах у ее брата.

В конце мая 2019 года сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к маленькому сыну своей сожительницы.