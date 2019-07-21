На Житомирщине возле избирательного участка задержали вооруженных «братков»

В городке Коростышев Житомирской области правоохранители задержали троих парней, которые находились с оружием возле избирательного участка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

По словам правоохранителя, подозрительных лиц заметили возле одного из участков приблизительно в 9-20. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и спецназ.

В ходе проверки было установлено, что в транспортном средстве находились трое 20-летних парней. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож.

«Молодые люди вместе с автомобилем доставлены в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия», ‒ резюмировал Печененко.

Как писала «Фраза», в воскресенье, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Украинцы избирают новый парламент по смешанной системе ‒ часть кандидатов в депутаты идет по партийным спискам, а часть ‒ как мажоритарщики по одномандатным избирательным округам.

Ранее сообщалось, что на главу партии Зеленского прямо на участке «напала» пенсионерка.