На Харьковщине полицейский автомобиль попал в сокрушительное ДТП

В субботу, 20 июля, в городе Изюм Харьковской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Как выяснили журналисты «Фразы», в аварии пострадало сразу шесть человек.

Как передает пресс-служба областной полиции, «лобовое» столкновение произошло приблизительно в 14-45 на пересечении улиц Правды и Чумацкой.

Предварительно установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге Киев-Харьков-Должанский двигалось транспортное средство Ford, которое не пропустило полицейский автомобиль, в результате чего и произошло ДТП.

Сообщается, что в результате аварии сотрудники полиции получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

В свою очередь, водитель и три пассажира Ford также были доставлены в медучреждение и после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.

По факту ДТП начато уголовное производство. Обстоятельства аварии выясняются.

Как писала «Фраза», в Борисполе полицейский автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе. Появилось видео с камеры наблюдения.

Ранее патрульные полицейские устроили лобовое столкновение в Киеве.