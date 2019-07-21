Ломаченко провел «дуэль взглядов» со своим ближайшим соперником

Прославленный украинский боксер Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) побывал в Лондоне, где провел т. н. «дуэль взглядов» со своим следующим соперником ‒ британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», боксеры вышли в ринг перед поединком Диллиана Уайта против Оскара Риваса.

Как передает xsport, бой Ломаченко ‒ Кэмпбелл состоится в субботу, 31 августа на арене O2 в Лондоне. Транслировать бой будут Sky Sports в Британии и ESPN+ в США.

На кону встречи будут стоять пояса WBA, WBO и The Ring, которые принадлежат украинцу, а также вакантный титул чемпиона WBC.

Билеты на вечер бокса будут стоить от 40 до 600 фунтов стерлингов и поступят в продажу уже с 22 июля.

Как писала «Фраза», Ломаченко прошел обследование и теперь может вздохнуть спокойнее.

Ранее сообщалось, что Ломаченко сломал руку об голову Кроллы.