Под Винницей разъяренная «амазонка» стреляла из револьвера и рубила дверь топором

В Винницкой области разъяренная женщина учинила вооруженный дебош в помещении стоматологической клиники. Об этом журналистам «Фразы», сообщили в пресс-службе областной полиции.

По словам оперативников, злоумышленница пришла в медучреждение с топором и револьвером. Уже на лестничной клетке она начала стрелять, после чего топором стала выламывать дверь в кабинет стоматолога. К счастью, сотрудница стоматологии успела выскочить из западни и позвать на помощь.

В свою очередь, подоспевшие по вызову сотрудники охранной фирмы заблокировали двери медучреждения и стали дожидаться приезда полиции.

Сообщается, что правоохранители изъяли у 48-летней дебоширки топор и револьвер, предназначенный для стрельбы т. н. «патронами Флобера» калибром 2,5 мм.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Хулиганка задержана, за содеянное ей грозит длительное тюремное заключение.

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