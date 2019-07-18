В Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали

Днем четверга, 18 июля, в Днепре на улице Глинки маршрутка №136а сбила женщину 1937 года рождения. Как выяснили журналисты «Фразы», машина «скорой помощи» госпитализировала старушку в больницу.

Как передает «Информатор», авария произошла после того, как бабушка резко выскочила перед маршруткой в неположенном месте.

Водитель говорит, что двигался на зеленый свет.

Прохожие помогли пожилой женщине и вызвали врачей. Известно, что старушка находилась в сознании.

Как писала «Фраза», в Днепре машина охраны протаранила авто с ребенком.

Ранее в Днепре подрезали неадекватного хулигана.